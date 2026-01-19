Moni harkitsee nyt kasvispainoitteisempaa ruokavaliota, mutta onko kasvisruokavalio automaattisesti liharuokavaliota terveellisempi? Ravitsemusterapeutti vastasi suorassa lähetyksessä kasvisruokaan liittyviin myytteihin.
Tammikuussa on perinteiseen tapaan meneillään vegaanihaaste, jolloin suomalaisia kannustetaan syömään kasvispainotteisesti. Vaikka kasvisruokavalion puolesta luukuttavatkin nyt esimerkiksi monet julkisuudesta tutut henkilöt, lihasta luopumiseen liittyy edelleen jonkin verran ennakkoluuloja.
"Täysin turhanpäiväinen myytti" kasvisruoasta
Kasvissyönnin ravitsemuksellisista puolista keskusteltiin maanantaina Huomenta Suomessa. Ravitsemusterapeutti Anette Palssa nosti esiin muun muassa yhden yleisimmistä kasvisruokaan liittyvistä ennakkoluuloista:
– Aika iso, aivan täysin turhanpäiväinen myytti on se, että vegaaniruoasta ei saa riittävästi proteiineja ja vegaaniruoalla tai kasviproteiinilla ei kasva lihakset.
Palssan mukaan lihasta luopuminen voi herättää joissain ihmisissä ristiriitaisia tunteita tai jopa ison vastareaktion.
– Ruoka on jossain määrin myös identiteettiasia. Silloin jos joku toinen kertoo, että tähän suuntaan kannattaisi vaikka terveyssyistä tai ympäristösyistä siirtyä, niin se ikään kuin mielletään käskyksi luopua jostain.