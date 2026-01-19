– Aika iso, aivan täysin turhanpäiväinen myytti on se, että vegaaniruoasta ei saa riittävästi proteiineja ja vegaaniruoalla tai kasviproteiinilla ei kasva lihakset.

Näin saat syötyä 800 grammaa kasviksia päivässä

Onko kasvisruoka aina terveellistä?

– Jos katsotaan, mitkä ovat terveellisen ruoan kulmakivet, ja ajatellaan sydänterveyttä, aivoterveyttä, syöpien ehkäisyä, painonhallintaa ja yleistä kansanterveyttä, niin siellä toistuvat aika hyvin samat asiat: täysjyvää, paljon kasviksia, vähän tyydyttynyttä rasvaa, vähän suolaa ja vähän sokeria.