Maksaisitko 20 euroa lounaasta? Kerro, mikä on oma kipurajasi

– Jos miettii, että yleensä ottaen ruokaravintolat jättävät noin 4–5 prosenttia viivan alle tulosta, niin raaka-ainehinnat on keskimäärin noussut 17 prosenttia, palkat nousivat kesäkuussa 4 prosenttia ja kiinteät kulut viime talvena. Kun yrität tehdä tulosta, niin se muuttuu kimurantiksi.

Kustannusten nousuja ei kuitenkaan ole siirretty suoraan esimerkiksi ravintola-annosten hintoihin. Alénin mukaan hintoja on nostettu todella maltillisesti.

– On inflaatio ja ostovoima heikkenee. Luet aamun Hesarin: ookoo, kaikki on persaukisia ja maa menee ihan päin helvettiä, niin enpä nosta hintoja liikaa. Todellakaan suoraan niitä kustannusten kohotuksia ei ole viety asiakashintoihin. Se on kauhun tasapaino, Alén kuvaili.