Löytyykö keittiöstäsi näitä pulloja? Aivan mahtavia ruoan maustamiseen

Mitä eroa on balsamicolla, omenaviinietikalla, väkiviinaetikalla tai vaikka samppanjaetikalla? Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin etikoiden maailmaan.

Uuden MasterChef Suomi -kauden tuomari, keittiömestari Kim Mikkola selvensi Viiden jälkeen -ohjelmassa erilaisten etikoiden eroja.

Mihin etikoita käytetään?

Mikkolan mukaan etikat ovat erinomaisia esimerkiksi ruoanlaitossa, koska niillä voi syventää ruokien makuja. Kokilta itseltään löytyy omasta keittiökaapistaan ainakin riisiviinietikkaa, balsamicoa ja väkiviinaetikkaa.

– Jos tekee vaikka kastikepohjaa, mihin pitäisi tulla viiniä, niin vaikka balsamicolla tai omenaviinietikalla saat pienen viinin maun ruoalle.

Omenaviinietikkaa kokki käyttäisi myös muun muassa salaatinkastikkeisiin. Samppanjaviinietikka on sen sijaan "todella hyvä tuote maustamiseen".

– Väkiviinaetikka on keittiöetikoiden moniottelija. Todella kuiva, hapokas, eikä lisää mitään makua.

Tärkeintä etikkaa valitessa on Mikkolan mukaan se, että tiedostaa etikoiden hapokkuuden eron. Esimerkiksi väkiviinaetikka on vahvuudeltaan erittäin hapokasta, kun taas omenaviinietikka on miedompaa.

Mitä muita etikoita on, ja mitä niistä pitäisi tietää? Katso jutun yllä olevalta videolta Kim Mikkolan etikkaopas!