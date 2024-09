Uusi MasterChef-tuomari Kim Mikkola voi olla tietyssä tilanteessa kilpailijoille jopa häikäilemätön – 186-senttinen "mörkö" nauttii kontrasteilla leikittelemisestä

Tähtikokki Kim Mikkola hyppää mukaan MasterChef Suomi -ohjelman seitsemännelle kaudelle, mikä on jo itsessään hänen mielestään hieno juttu, sillä seitsemän on hänen onnennumeronsa.

– Toivottavasti ainakin! Olen innoissani päästessäni jakamaan eväsreppuuni kertyneitä oppeja ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tästä alasta. Sanoin ihan varauksetta heti kyllä, kun minua pyydettiin ohjelmaan mukaan, Mikkola kertoi MTV Uutisille.

Mikkola liittyy jo aiemmilta kausilta tuttujen tuomareiden Helena Puolakan ja Henri Alénin joukkoon.

Vaatimustasoltaan Mikkola tunnustaa olevansa vaativa, vaikkakin se on hänestä vain toinen puoli.

– Sisälläni asuu myös pehmeä nallekarhu, joka on hyvinkin inhimillinen. Mennään tilanteen mukaan. Kaikki täytyy suhteuttaa kuitenkin siihen, mikä tehtävä on. Jos pitää tehdä jotakin hienostunutta, niin olen lähes häikäilemätön. Sen täytyy olla virheetöntä. Mennään kuitenkin hyvällä, kannustavalla ja opettavalla sykkeellä ja yritetään auttaa ihmisiä löytämään oma, terävin kärki, josta he eivät itsekään vielä tienneet mitään.

Mikkola on työskennellyt eri ravintoloissa ympäri maailmaa, mutta asuu tällä hetkellä puolisonsa ja tyttärensä kanssa Tallinnassa. Mikkolan mukaan kaupunki on riittävän erilainen, mutta samalla samanlainen kuin Helsinki. Riittävän lähellä Suomea, mutta silti riittävän kaukana.

– Siellä on todella nopea kulttuuri, asioita tehdään nopealla sykkeellä. Pitkäjänteisyys on enemmän suomalainen ominaisuus. Siinä on hyvä oppimisen paikka: jos jokin ei toimi, niin se lopetetaan, ja jos jokin toimii, sitä jatketaan.

”Täytyy pystyä antamaan itsestään muitakin tasoja kuin täydellisesti leikattua porkkanakuutiota”

Kysymys, mistä Mikkola nauttii kokkina ja ravintoloitsijana, saa hänet hiljaiseksi.

– Tuo on erittäin iso kysymys. Tietysti onnistuminen yhdessä on voimaannuttava kokemus. Henkilökohtaisella tasolla taas minusta on kivaa tehdä asioita hieman eri perspektiivistä. Voin näyttää sellaisia asioita itsestäni ja ajattelumaailmastani, jotka eivät välttämättä välity ihan suoraan. Kontrastilla on mielenkiintoista leikitellä. Olen kuitenkin 186-senttinen mörkö, niin herkkyys, minkä pystyn ihmisille tuottamaan ruoan ja palvelun kautta, on mielenkiintoista.

Haastavinta Mikkolan ammatissa on välillä muistaa se, että kaikki ovat vain ihmisiä. Hän arvelee, että ravintola-ala kipuilee ja kärsii ehkä eniten siitä, että inhimillisyys meinaa välillä unohtua.

– Muistaa inhimillisyyden niin sermin takana kuin sen edessä. Siihen olen keskittynyt eniten, koska se on kaikista tärkeintä. Tämä on käsityöläisammatti, mutta samalla sinun täytyy pystyä antamaan itsestään muitakin tasoja kuin täydellisesti leikattua porkkanakuutiota. Se ei välttämättä riitä vielä mihinkään. Täytyy olla sen verran auki ihmisenä, että pystyy ammentamaan kokemuksistaan ja itsestään.

– Muistaa olla ihminen ja armollinen niin asiakkaille, itselleen kuin kollegoille. Se, mitä toteutetaan, on kuitenkin perfektionismin hakemista ja yleensä yhden ihmisen visio, niin se on tietyllä tavalla egotrippi. Lisäksi kaikki tapahtuu hetkessä – täytyy olla todella läsnä.

Eniten Mikkola odottaa uudelta pestiltään sitä, että pääsee näkemään kilpailijoiden koko MasterChef-matkan.

– Sitä, millaisen kehityskaaren saamme aikaiseksi. Koko jutun ydin on matka, jonka yhdessä kuljemme. Se on jännittävää, ja odotan sitä kaikista eniten, Mikkola kertoi.