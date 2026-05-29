Näin valitset ruokakaupassa parhaat mahdolliset tomaatit.

Huomenta Suomessa valmistettiin toukokuussa herkullinen tomaattisalaatti yrttikastikkeella. Salaatin koukuttava kastike sai inspiraationsa supersuositusta green goddes -kastikkeesta.

Satokausikalenterin asiantuntija Niina Virtanen kertoi lähetyksessä myös hieman tomaattifaktoja.

Virtasen mukaan tomaatinsyönti kaksinkertaisuu kesällä Suomessa, ja erilaisia tomaattilajikkeita kannattaakin hyödyntää monipuolisesti ruoanlaitossa.

– Kannattaa sekoittaa keskenään erilaisia tomaattilajikkeita. Tykkään myös pilkkoa niitä erilaisiksi palasiksi.

Mistä tunnistaa hyvän ja makean tomaatin?

Joskus kaupasta tulee ostettua tomaatteja, jotka paljastuvatkin kotona valjun makuisiksi. Onko siis olemassa vippaskonsteja mehevän ja makean tomaatin tunnistamiseen?

– Haistatteko tämän tomaatin tuoksun täällä? Se tuoksu on ainakin yksi olennainen, Virtanen vinkkasi.

Tuoksun lisäksi kannataa kiinnittää huomiota tomaatin tasaiseen väriin sekä hieman pehmeään koostumukseen. Kivikova ja vaalea tomaatti on luultavasti vielä raaka.

Myös tomaatin säilytyspaikka vaikuttaa sen makuun.

– Säilytetään tomaatit huoneenlämmössä. Ei laiteta jääkaappiin. Jääkaapissa tomaatti vettyy, jää kovaksi ja tuntuu vähän raa’alta.