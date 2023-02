Ison Omenan K-Citymarketin kauppias Toni Pokela muistutti ohjelmassa, että punalaputettujen tuotteiden ostaminen on fiksua kuluttamista.

– Ainahan ne ovat lähtökohtaisesti vielä täysin syötäväksi kelpaavia tuotteita. Suomessa kylmäketju on niin tarkkaan kontrolloitu ja valvottu, että kyllä ne tuotteet siellä hyllyssä ihan priimaa on, vaikka ne ovat punalaputettuja, Pokela kertoo.

Kenellä on oikeus ostaa punalaputettuja tuotteita?

Viime aikoina on väitelty siitä, ketkä ovat oikeutettuja ostamaan punalaputettuja tuotteita. Keskustelusta on noussut mielipide, että heidän, joilla on varaa ostaa normaalihintaisia tuotteita, ei pitäisi viedä hyllyiltä tuntuvilla alennuksilla varustettuja laputettuja tuotteita.