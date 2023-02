Näin kaupan alan lakko vaikuttaa punalapputuotteisiin ja hävikkiin

– Kaupan tärkein työkalu hävikin vähentämisessä on hyvä ennustaminen ja sopiva tilaaminen niin, että siellä olisi juuri oikea määrä oikeanlaisia tuotteita aina saatavilla, Nieminen kertoo.

Punalapputuotteita ei ehkä ehditä nyt laputtaa

Yksi työkalu hävikin vähentämisessä on punalaputetut tuotteet. Ne ovat elintarvikkeita, joiden parasta ennen -päiväys on lähestymässä ja joita myydään alennetuin hinnoin. On epävarmaa, ehtivätkö kaupan työntekijät päivittämään lakon aikana alennuslappuja pian vanhaksi meneviin tuotteisiin.