Hyvän aamiaisen koostaminen vaatii hieman ennakkosuunnittelua, muistuttaa ravitsemusterapeutti.

Kerroimme aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla asiantuntijan kannan aamupalan väliinjättämiseen. Ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa kommentoi Huomenta Suomessa muun muassa sitä, onko banaani ja kupillinen kahvia riittävä aamupala.

Millainen on hyvä aamupala?

Miten sitten koostetaan hyvä aamupala? Vuorenmaan mukaan täysipainoinen aamupala on kokonaisuuus.

– Siihen kuuluu täysjyväviljaa ja jokin energianlähde, esimerkiksi puuro kaurahiutaleista.

Pelkät kaurahiutaleet eivät kuitenkaan missään nimessä riitä: mukana täytyy olla myös proteiinia, vitamiineja ja kuitua.

– Se voi tarkoittaa esimerkiksi rahkaa tai raejuustoa, kananmunaa sekä marjoja, hedelmiä tai jotakin kasvista. Lisäksi aamupalan kokoaa yhteen pehmeä rasvalähde, kuten siemenet, pähkinät tai kasviöljypohjainen levite tai öljy.