Karu fakta kahvin tulevasta hinnasta kaupoissa

Tuleeko suklaasta ja kahvista pian luksustuotteita, vai katoavatko ne kenties jossain vaiheessa kokonaan? Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaina aiheesta.

Kahvin ja suklaan kohonneet hinnat ovat viime kuukausien ajan puhuttaneet meillä ja maailmalla. Sekä kaakaon että kahvin tuotannossa on ollut monenlaisia haasteita, kun sadot ovat jääneet aiempaa pienemmiksi esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi.

Juodaanko meillä enää 50 vuoden päästä yhtä paljon aamukahvia? Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg uskoo, että kahvi on silloin edelleen olemassa juomana.

– Mutta se on toinen kysymys, että juodaanko sitä yhtä paljon. 50 vuotta on niin pitkä aika. Me emme ehkä vielä tiedäkään, mitä kaikkea meillä on silloin kahvin ohella tarjolla.

Lue myös: Näin saat suodatinkahvista paremman makuista

"Ei se ainakaan halvemmaksi muutu"

Samaa mieltä on Aalto-yliopiston professori Matti Kummu. Asiantuntijat arvioivat, että tuotteiden hinnoissa on kuitenkin jatkossakin nostopainetta.

– Paine on siihen suuntaan. Kahvintuottaminen ja -kasvattaminen on kallistunut. Jos pitää jotain ennustaa, niin ei se ainakaan halvemmaksi muutu, Kummu sanoo.

Sari Forsman-Huggin mukaan fakta on myös se, että kahvin kuluttajahinnoissa on tälläkin hetkellä nousupainetta.

– Raakakahvin maailmanmarkkinahinta on vuodessa yli kaksinkertaistunut ja syksyllä ja alkuvuodesta on ollut jyrkkää nousua. Välttämättä tämä kaikki nousu ei ole vielä siirtynyt kuluttajahintoihin.

Hinnat voivat Forsman-Huggin mukaan tulla jossain vaiheessa myös alaspäin, mutta paluuta aiempien vuosien hintatasoon tuskin enää on.

Katso videolta koko keskustelu kahvin ja suklaan kohtalosta Huomenta Suomessa.