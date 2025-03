"Halpa kahvi on hävinnyt" – paahtimoista kerrotaan, mitä suosikkijuomalle seuraavaksi tapahtuu

Huonot kahvisadot vaikuttavat myös pienpaahtimoiden toimintaan erityisesti hintojen nousuna.

Kahvin saatavuus on huonontunut kuivuuden vuoksi erityisesti Etelä-Amerikassa.

– Ostohinnat ovat nousseet lähestulkoon 100 prosenttia, kertoo helsinkiläisen Rost-kahvipaahtimon toimitusjohtaja John Söderlund MTV Uutisille.

Ostohintojen nousua ei voida täysin siirtää myyntihintoihin, joten kahvia myydään supistuneella katteella, Söderlund sanoo.

Saatavuus vaihtelee nopeasti, ja tilanne nyt on erilainen kuin esimerkiksi puoli vuotta sitten.

Söderlundin mukaan rahoitusmekanismeilla on merkittävä vaikutus kahvin saatavuuteen.

– Kun raaka-aine on kaksi kertaa kalliimpi, niin jokainen porras joutuu maksamaan siitä kaksi kertaa enemmän. Samalla rahalla saa puolet vähemmän kahvia.

Halpaa kahvia ei enää ole

Pienpaahtimoiden huolenaiheena on myös mielenkiintoisen valikoiman ylläpitäminen.

– Toisaalta nyt, kun halpa kahvi on kallistunut, meille saattaa löytää uusia asiakkaita, koska hintaero halvan ja kalliimman kahvin välillä on pienentynyt. Halpa kahvi on hävinnyt, Söderlund kertoo.

Myös Helsingin Kahvipaahtimolla hintoja on jouduttu nostamaan.

Helsingin Kahvipaahtimon toimitusjohtaja Aki Aunola on huolissaan ensi kesän sadosta.

– Brasiliassa ja Vietnamissa, jotka ovat kaksi suurinta kahvintuottajamaata, saatiin viime vuonna huono sato, ja näkymä ensi kesän sadoille on se, että se ei tule olemaan niin hyvä kuin se parhaimmillaan olisi, Aunola kertoo.

Aunolan mukaan on epäselvää, voiko kahvi loppua jopa kesken kesällä, ja riittääkö hyviä laatuja tarpeeksi.

– Yleensä asioilla on kuitenkin tapana järjestyä, mutta ainakaan kesää kohden kahvin hinta ei tule tippumaan, vaan riskinä on enemmänkin se, että se vielä nousee, Aunola pohtii.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Alan näkemys on Aunolan mukaan se, että kahvin hinta ei ainakaan merkittävästi tule alaspäin ennen vuotta 2026.

– Tämähän on täyttä spekulaatiota, mutta ainakaan ensi kesänä kahvipuu ei yksinkertaisesti pysty antamaan satoa niin paljon kuin tarvitsisi, Aunola sanoo.

Myös Söderlund uskoo, että aika näyttää, miten tilanne kehittyy. Hän kuitenkin muistuttaa, että kahvi on suhteessa vielä edullinen juoma.

– Yhden kahvikupillisen keittäminen ei maksa montaakaan senttiä, eli sehän on halpa juoma. Suomessa ei ole totuttu maksamaan sitä hintaa, mitä nyt pyydetään, niin se on ehkä se shokki siinä.

Söderlundin mukaan kahvisadot ovat nyt kolmatta vuotta putkeen pienemmät kuin kulutus maailmanlaajuisesti.

– Kahvin hinta on noussut maailmanlaajuisesti, ja se varmasti vaikuttaa kulutuskäytökseen ihan kaikkialla. Se tarkoittaa sitä, että markkinoiden pitäisi balansoitua itsestään.

