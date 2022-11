Kahvin maailmanmarkkinahinta kääntyi viimein laskuun, mutta kahvipaketin hinta ei heti alene

– Jos raakakahvin hinta jäisikin pysyvämmin alhaisemmalle tasolle, niin se näkyy (kuluttajille) viiveellä. Tilanne on aika epävarma tällä hetkellä, ja on vaikea sanoa, mihin suuntaan maailmanmarkkinahinta kääntyy.

Alkuvuosi näyttää, minne hintataso asettuu

– Sato on jäänyt sääolosuhteiden takia pieneksi, merikonttien saatavuudessa on ollut haasteita, koronapandemia on vaikuttanut työvoiman saatavuuteen, ja lisäksi Aasiassa on alettu niin ikään suosia arabicaa robusta-papujen sijaan.