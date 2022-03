Kahvipaketti maksaa jo yli kuusi euroa – jos viime kesän kriisi toistuu, seuraukset voivat olla aikamoiset: "En halua edes ajatella sellaista"

MTV Uutiset kertoi tammikuussa kahvin maailmanmarkkinahinnan viimeaikaisesta noususta. Raakakahvin kerrottiin tuolloin maksavan kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten, ja nousu heijastuu myös kuluttajahintoihin. Kauppojen hyllyillä perinteiset puolen kilon kahvipaketit maksavat jo jopa yli kuusi euroa.

Kahvin maailmanmarkkinahinnannousulle yksi selkeä syy

Pauligin raakakahvin hankinnasta vastaava András Koroknay-Pál kertoo nyt MTV:lle kahvin markkinahinnan olevan edelleen tuplalukemissa viime kevääseen verrattuna.

Kahvin maailmanmarkkinahinta lähti Koroknay-Pálin mukaan nousuun erityisesti Brasilian kahvintuotanto-olosuhteiden vuoksi.

– Viime keväänä maahan iski kuivuus ja heinäkuussa halla. Näiden yhteisvaikutuksesta jopa viides- tai neljäsosa tulevasta sadosta menetettiin.

Brasilia on maailman suurin kahvintuottajamaa ja tuottaa kolmanneksen koko maailman kahvintuotannosta. Siksi maan sadon vaikutukset kahvin maailmanmarkkinahintaan ovat merkittävät.

Koroknay-Pálin mukaan tällaiset sään ääri-ilmiöt eivät ole yleisiä ja vastaavanlaista tapahtui viimeksi 25 vuotta sitten. Kyseessä on kuitenkin yksi esimerkki ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

– Joka kerta kun viljelijöiden kanssa juttelen, niin he kertovat ääri-ilmiöiden lisääntyneen. On kyse sitten kuivuudesta tai siitä, että tällä hetkellä esimerkiksi Kolumbiassa sataa liikaa optimaalisen kahvisadon kannalta.

Arabicalla hurja suosio – näin raakakahvin hinta heijastuu kauppoihin

Koroknay-Pál muistuttaa, että Brasilia on erityisesti arabica-kahvin suurin tuottajamaa ja Suomessa peräti 99 prosenttia kahveista on nimenomaan arabicaa. Lajike on valitettavasti herkempi myös sään ääri-ilmiöille. Uusia kahvilajikkeitakin toki koko ajan kehitellään, mutta kyse on kilpajuoksusta aikaa vastaan.

– Kestää 15–20 vuotta, että saadaan kaupallisesti kannattavaksi joku uusi lajike, tai että viljelijöiden ylipäätään kannattaa ottaa sellainen käyttöön.

Kun kahvin maailmanmarkkinahinta on noussut, ovat hinnat tietysti nousseet myös kuluttajille ruokakaupoissa. SOK:n myyntipäällikkö Nina Paavilainen kertoo, että syitä hinnannousulle on monia ja ne liittyvät nimenomaan arabica-papujen hinnan tuplaantumiseen.

– Sato on jäänyt sääolosuhteiden takia pieneksi, merikonttien saatavuudessa on ollut haasteita, koronapandemia on vaikuttanut työvoiman saatavuuteen ja lisäksi Aasiassa on alettu niin ikään suosia arabicaa robusta-papujen sijaan, Paavilainen listaa.

Ukrainan sota ei sen sijaan ole kahvin hintaan vaikuttanut. Paavilaisen mukaan raakakahvin hinnanmuutokset realisoituvat kuluttajahintoihin noin 1,5 kuukaudessa.

Raaka-ainehintojen lisäksi kuluttajahintaan vaikuttavat muun muassa sesongit, markkinointitoimenpiteet ja kilpailutilanne. Joskus kahvi siis saattaa olla myös niin sanottu "sisäänheittotuote", vaikkakin takavuosien edullisiin pakettitarjoushintoihin tuskin enää palataan.

"Ruokakriisit tuntuvat päivä päivältä todennäköisemmältä"

Kahvin maailmanmarkkinahintaa säätelee tietysti myös kysynnän ja tarjonnan laki. Tällä hetkellä kaikki kahvi, mikä tuotetaan, myös kulutetaan. Globaali kysyntä kuitenkin kasvaa vuosittain prosentin luokkaa, joten kasvavaa tuotantoa tarvitaan. Koroknay-Pálin mukaan korkea maailmanmarkkinahinta onneksi myös houkuttelee uusia viljelijöitä kahvibisnekseen.

Kahvi ei ole suojassa ruoan yleiseltä hinnannousultakaan. Tämä nähtiin Koroknay-Pálin mukaan jo viime syksynä. Paulig ostaa raakakahvin lisäksi myös muun muassa paljon vehnää ja maissia, joiden hinnat hipovat myös uusia ennätyksiä.

– Kun nyt on väläytelty kaikenlaisia ruokakriisejä, niin ne tuntuvat päivä päivältä todennäköisemmältä.

Uusi satokriisi olisi katastrofi

Kahvin hinnalle on tuskin laskua näköpiirissä. Kaikki merkit ovat Koroknay-Pálin mukaan sen puolella, että korkea hintataso tulee pysymään kahvin maailmanmarkkinoilla. Uusille yllätyksille ei sen sijaan nyt olisi tilaa.

– Tilanne on niin tiukka, että uusia sään ääri-ilmiöitä ei saisi tulla. Jos Brasiliaan iskisi uusi halla, niin seuraukset olisivat aikamoiset. En halua edes ajatella sellaista.

Koroknay-Pál ei osaa ennustaa, miten kahvin maailmanmarkkinahinnan nousu vaikuttaa tuotteen kysyntään Suomessa. Vaikutukset näkyvät viiveellä. Viimeksi, kun kahvin maailmanmarkkinahinta oli näin ylhäällä kymmenisen vuotta sitten, kysyntä ei juuri Suomessa tippunut.

– Nyt tilanne on kuitenkin erilainen, koska on yleinen ruoan hinnannousu ja inflaatio. Ihmisillä on kokonaisuudessaan vähemmän rahaa käytettäväksi. Voisin kuvitella, että tämä jotenkin tulee näkymään myös kahvin kysynnässä.

Videolla: Tehdäänkö tulevaisuuden kahvi laboratoriossa?