Fazer pilotoi tällä hetkellä uudenlaista koodia makeispussissaan.

Tarkimmat makeishyllyn syynääjät ovat ehkä huomanneet, että tiettyjen makeispussien kylkeen on lisätty QR-koodin näköinen pieni kuvake. Kyseessä ei kuitenkaan ole ihan mikä tahansa QR-koodi, vaan uusi 2D-merkintä.

Makeispussin takaa löytyvä QR-koodin näköinen 2D-koodi on uusi globaali merkintätapa, jonka avulla pakkauksen mukana voidaan välittää entistä tarkempaa tietoa niin kuluttajalle kuin myös kaupalle.

Maallikon silmään koodi on käytännössä samanlainen kuin perinteinen esimerkiksi puhelimen kameralla luettava QR-koodi. Ihan samasta asiasta ei kuitenkaan ole kyse.

Miten eri koodit eroavat toisistaan ja miten 2D-koodia luetaan? Katso yllä olevalta videolta!

Entä perinteinen viivakoodi?

Fazer makeisten pakkauskehitysjohtaja Katja Santala kertoo, että 2D-koodi tuo kuluttajapakkauksiin uudenlaista älykkyyttä.

Hän arvioi, että koodimuutos tulee olemaan merkittävä elintarvike- ja kaupan alalla.

Nykyisin käytössä oleva EAN-koodi kertoo kassalla vain tuotenumeron avulla hinnan. Tulevaisuudessa kauppojen kassat lukevat tuotteen hinnan käyttäen perinteisen viivakoodin sijaan 2D-koodia.

2D-koodeista löytyy esimerkiksi parasta ennen -päiväystieto. Se estäisi vanhentuneen tuotteen ulosmyynnin.

Santala kertoo, että pilottivaiheessa olevan karkkipussin 2D-koodi vie tällä hetkellä vain Fazerin kampanjasivulle.

Tulevaisuudessa kuluttaja voi myös suoraan 2D-koodin kautta ottaa yhteyttä valmistajaan, jos tuotteessa on esimerkiksi jotain vikaa.

– Pystymme ottamaan suoraan vastaan kuluttajapalautetta siihen tuote-erään liittyen, mikä asiakkaalla on kädessään, Santala kertoo.

Entä tietoturva?

Entä voiko uusia koodeja käyttää rikollisiin tarkoitusperiin? Sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi pohdittu, voisiko joku liimata 2D-koodien päälle tuotetietoihin omia koodejaan, joiden tarkoitus on huijata kuluttajia.

GS1 Finlandin standardijohtaja Kimmo Keravuori kertoo, että 2D-koodit eivät ole yhtään sen vaarallisempia kuin muut verkossa olevat linkit tai nykyiset tuotteista löytyvät perinteiset QR-koodit.

– Kaikessa nettikäyttäytymisessä pitää olla nykyisin tarkkana, Keravuori huomauttaa.

Hän muistuttaa, että koodi, joka on painettu suoraan pakkaukseen tuo jo itsessään turvaa, toisin kuin erikseen pakkaukseen liimattu tarra, jossa on pelkästään koodi.

– Toinen turvallisuutta tuova elementti on kiinnittää huomiota 2D-koodissa olevaan domainiin, Keravuori kertoo.

Kun koodin skannaa, kannattaa siis kiinnittää huomiota, että linkki viittaa suoraan tuotteen brändiin tai valmistajaan.

Osittainen lähde: Fazer Group