Nimimerkki Kaupan täti kertoi asiakkaista, jotka tulevat jo aamupäivästä myymälään, keräävät isot määrät punalapputuotteita ja piilottavat ne jonkun kylmähyllyn nurkkaan. Sitten ilta-alen lähestyessä he tulevat takaisin myymälään ja kaivavat kätköt esiin.

– Joskus kuitenkin mieli tuntuu muuttuvan päivän aikana, ja myymälän työntekijät löytävät näitä "jemmoja", joita ei ole tultu ostamaan useiden päivienkään kuluttua, kun kaikki tuotteet ovat jo myyntikunnottomia. Näiden sankareiden toimintaan on yritetty puuttua, mutta aina kaikkia ei saada kiinni ja jututettua.

Kysyimme suomalaisilta kauppaketjuilta, onko tällaista ilmiötä tai punalapputuotteiden hamstrausta havaittu laajemminkin.

S-ryhmä: Hamstraus on harvinaista

S-ryhmän marketkaupan vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki kertoo ketjun ilta-alekäytännön olevan osa tavoitetta puolittaa hävikin määrä vuoteen 2030 mennessä.

– Asiakkaille näkyvin hävikin hallintakeino ruokakaupoissa on parasta ennen -päivämäärän lähellä olevien ruokatuotteiden alelaputus.

Lehtimäen mukaan punalapputuotteet ja niiden ilta-ale ovatkin hyvin arkinen osa asiakkaiden kauppareissua, ja osa asiakkaista saattaa ajoittaa kauppareissunsa iltaan juuri ilta-alen vuoksi.

– Suurin osa asiakkaista käyttää ilta-alen mahdollisuutta osana normaalia kauppareissua eli esille noussut paistopisteen aletuotteiden hamstraus on harvinaista.

S-ryhmän viimeisen kahden vuoden aikana tekemät asiakastutkimukset ovat osoittaneet, että jopa kaksi kolmasosaa asiakkaista säästää ruokaostoksissaan suosimalla punalaputettuja tuotteita.

– Hieman yli 70 prosenttia vastaajista ostaa punalapputuotteita vähintään kuukausittain. Yli 40 prosenttia vähintään viikoittain. Puolet vastaajista ei erityisemmin etsi punalapputuotteita, mutta ostaa niitä, jos sellainen sattuu sopivasti kohdalle, Lehtimäki täydentää.

Lidlissä ei ole havaittu isompaa ilmiötä

Lidlin myyntipäällikkö Jenni Raatikaisen mukaan Lidlissä päiväystuotteita alennetaan pitkin päivää. Parasta ennen -päivän lähestyessä tuote saa kylkeensä 20 prosentin aletarran ja viimeisen käyttöpäivän aikana osa tuotteista 50 prosentin aletarran.

– Paistopisteellämme tuotteet ovat viimeisen tunnin ajan puoleen hintaan. Emme ole havainneet ainakaan isossa mittakaavassa tällaista hamstrausilmiötä.

Keskon viestinnästä ei puolestaan osata sen tarkemmin arvioida "jemmausilmiön" yleisyyttä. K-ruokakaupoissa kauppiaat päättävät kukin itse, punalaputetaanko omassa kaupassa päiväysvanhoja tuotteita.

– Tästä syystä meillä ei täällä Keskon päässä ole varsinaisesti tilastoja asiasta.

