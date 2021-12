Kari Aihisen tärkeimmät vinkit joulukinkun paistoon: "Se ei ole mikään vaurauden merkki, että sulla on taloyhtiön isoin kinkku"

Minkälainen ja kokoinen kinkku?

Kinkun paistaminen

– Ainahan se on parempaa, kun käyttää paistorasvaa, se on paras ja aidoin, mutta olkaa varovaisia sen suolaprosentin kanssa.

Jäisen kinkun paistaminen

– 77-asteinen kinkku on mehevä ja 82 murea. Me kokit paistettaisiin 77-asteiseksi, mutta normaalisti suositus on 82 ja mun äiti vetää siitä sitten vielä 10 tuntia päälle, että on varmasti kypsä, Kape hauskuuttaa ja kertoo eräästä joulusta, jolloin kinkun paisto jäi puolitiehen yöllä tulleen sähkökatkoksen vuoksi.