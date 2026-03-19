Kokki antaa vinkit täydelliseen kotitekoiseen pizzaan.
Huomenta Suomessa vierailtiin maaliskuussa ravintola-alan Gastro-messuilla, jossa järjestettiin muun muassa Pizzamestari-kilpailu.
Yksi kilpailun tuomareista, kokki Risto Mikkola, paljasti haastattelussa parhaat vinkkinsä kotitekoisen pizzan valmistukseen. Mikkola kertoi muun muassa suomalaisten yleisimmän pizzamokan ja oikean tavan pizzan täyttämiseen.
Kokki suosittelee pizzakiveä
Millaisia kikkoja kokki sitten suosittelee pizzan paistamiseen kotiuunissa? Mikkola suosittelee ehdottomasti hankkimaan pizzakiven.
– Se uuniin ja uuni täysille, Mikkola neuvoo.
Leivottu pizza laitetaan sitten kuuman pizzakiven päälle paistumaan uunissa.
– Kun sen päällä paistaa, niin pohjaankin tulee lämpö oikeasta suunnasta.
Myös tavallisen peltipizzan tekeminenkin onnistuu. Silloinkin pelti kannattaa laittaa uuniin ennakkoon lämpenemään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että peltipizzaa ei kannata tunkea täyteen taikinaa tai täytteitä.
– Paljonko sitä taikinaa sitten on ja kauanko sitä paistat, niin se on sitten eri juttu.