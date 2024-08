Kannattaako pakastaa vai kuivata? Asiantuntija kertoo säilöntätapojen erot: "Paras vinkki on..."

"Puhtaus on puoli säilykettä"

Säilöntä astuu kuvaan silloin, kun satoa on niin paljon, että napa ei pysy perässä. Tai sitten omista herkuista halutaan nauttia vielä talven pakkasillakin.

– Säilöntämenetelmää valitessa paras vinkki on se, että mikä maistuu arjessa parhaiten ja mikä tulee käytettyä, sanoo Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander.

– Puhtaus on puoli säilykettä, Silander naurahtaa.

Tämä hillo on nyt hitti! Helppo valmistaa oman pihan kuitupommista

Valitse itsellesi paras tapa säilöä

Pakastaminen

Monelle tuttu ja turvallinen tapa on pakastaminen. Marjat voi laittaa pakasterasiaan sokerin kanssa sellaisenaan, mutta jos tilaa on maltillisesti, niin soseuttaminen on myös hyvä idea.