Suomalaisten suosikkijuoman hinta nousee kohisten ja uhkana myös ilmastonmuutos – "Se on siinä ja siinä rajoissa, että kestääkö lajike"

Suomalaisten selkeä suosikkilajike kahvien joukossa on arabica. Arabica-papujen futuurien hinta on noin kaksinkertaistunut vuoden aikana, ja viime aikoina futuurien pörssihinta on ollut hieman yli kaksi dollaria per pauna.

Futuureilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla sitoudutaan tekemään kaupat sovittuun hintaan tiettynä aikana tulevaisuudessa. Edellisen kerran hinta on ollut yhtä korkealla seitsemän vuotta sitten.

Hinnannousun taustalla vaikuttavat sato-ongelmat varsinkin Brasiliassa, joka on maailman suurin kahvintuottaja. Maassa on kärsitty viime aikoina sekä kuivuudesta että yöpakkasista. Myös muita tuotannon häiriöitä on ollut eri puolilla maailmaa.

– On ollut työvoimapulaa ja rahtikonttien saatavuudessa on ollut ongelmia. Toisaalta kahvin kysyntä on ollut nousussa. Varsinkin Aasian väkirikkaissa maissa juodaan koko ajan enemmän kahvia ja kun taloudet toipuvat koronapandemiasta ovat hinnat lähteneet nousuun kysynnän nousun myötä. On elvytetty talouksia, se nostaa kaikkien raaka-aineiden hintoja, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna Karikallio.

Paahtimoiden varastot tasaavat hintapainetta

Tilastokeskuksen mukaan kahvin kuluttajahinta nousi syyskuussa 12 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tilannetta tasaavat muun muassa paahtimoiden omat varastot.

– Nyt näkyy entistä paremmin se, että kaupat käyttävät kahvia sisäänheittotuotteena. Kahvit ovat usein tarjouksessa ja kaupat saattavat myydä sitä ilman katetta tai pienellä tappiolla houkutellakseen asiakkaita, sanoo Karikallio.

Karikallio arvioi, että kahvin kuluttajahinnat voisivat nousta vielä korkeintaan kymmenisen prosenttia. Raakakahvin osalta korkea hinta voisi jossain vaiheessa lisätä kahvinviljelyn houkuttelevuutta eli tarjonta kasvaisi. Silloin myös hinnat voisivat tulla alaspäin.

Ja vaikka hinta myöhemmin laskisikin, uhkaa ilmastonmuutos pidemmällä aikavälillä suomalaisten suosikkia.