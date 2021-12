Hyvästit legendaarisille suklaakuulille? Maailmankuulu makeistehdas ajautui konkurssiin

Legendaarisia Mozart-kuulia valmistava itävaltalainen Salzburg Schokolade on ajautunut pahoihin ongelmiin, raportoivat useat eri mediat.

Mozart-kuula on tummalla suklaalla päällystetty pyöreä konvehti, jonka sisältä löytyy pistaasi- ja mantelimarsipaania.

Yritys on valmistanut maailmankuuluja Mozart-kuula -suklaamakeisia Salzburgin Grödigissä vuodesta 1948. Kuulia on myyty ja myydään edelleen suomalaisissa kaupoissakin.

Nyt paikalliset mediat kertovat suklaatehtaan ajautuneen konkurssiin. Konkurssimenettely aloitettiin tiistaina 30.11. ja se vaikuttaa noin 140 tehtaan työntekijään sekä yli 600 velkojaan. Vielä on epäselvää, voiko tehdas jatkaa toimintaansa.

Pandemia ajoi suklaatehtaan kriisiin

Yritys teki aiemmin voittoa, mutta vuonna 2020 iskenyt maailmanlaajuinen pandemia muutti kaiken. Toimitusjohtaja Christian Schügerl lähetti maanantaina tehtaan työntekijöille ja liikekumppaneille sähköpostin, jossa kertoi avoimesti, mikä on mennyt pieleen.

Pandemian johdosta turistien määrä on vähentynyt Mozartin synnyinkaupungissa Salzburgissa ja myös erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten syntymäpäiviä ja hääjuhlia on peruuntunut massiivinen määrä. Tämän vuoksi myös Salzburg Schokoladen makeisten kysyntä on laskenut, mikä on johtanut myynnin merkittävään laskuun.

124-vuotias makeisyritys on valmistanut Mozart-kuulia Mondelez International Inc -yhtiölle Mirabell-brändin alla. Lisäksi yrityksessä on valmistettu erilaisia makeisia Itävallan markkinoille sekä leivontaraaka-aineita, kuten nougat'ta ja marsipaania.

Mozart-kuulilla useita valmistajia, mutta vain pari "aitoa"

Mozart-kuulia valmistaa tänä päivänä useat eri yritykset. Ensimmäiset Mozart-kuulat valmistettiin Fürstin konditoriassa Salzburgissa vuonna 1890. Konditoria on edelleen toiminnassa.