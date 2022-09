Monelle suomalaiselle tutut sukklaapupujussit saivat tuhotuomion – jänöt joutuvat sulatukseen

Suklaavalmistaja Lindt & Spruenglilla on jatkossa yksinoikeus valmistaa kultaiseen folioon käärittyjä suklaapupusia, sillä Sveitsin oikeus on määrännyt tuotteelle suojan kopioita vastaan. Oikeuden päätös koskettaa muun muassa Lidlin valmistamia, samankaltaisia suklaapupuja.

Lindtin nyt tavaramerkin suojan saanut versio suklaapupusta on kyyryssä istuva jänö, joka on kääritty kultaiseen folioon ja sillä on kaulassaan punainen rusetti ja kello.