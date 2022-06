Hittimunkista lanseerattiin nyt erikoisversio Kotkassa: "Koitapa syödä kahdestaan ilman käsiä"

Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että kotkalaisille erityisen rakas perinneleivonnainen on munkki nimeltään posso. Posso on ainakin monen kotkalaisen mielestä Suomen paras munkki. Possoja Kotkassa on valmistanut jo yli puolen vuosisadan ajan esimerkiksi Kotkan Leipä Ky.