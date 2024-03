Hesburger avasi Puolassa – ravintolassa yksi oleellinen ero muihin maihin

Pikaruokaravintolaketju Hesburger on laajentunut uuteen maahan. Turkulaisyhtiö tiedotti tiistaina, että Puolan pääkaupunkiin Varsovaan on avattu uusi Hesburger-kotiinkuljetuskeittiö.

Ravintolasta puuttuvat kokonaan asiakastilat. Tuotteita myydään asiakkaille vain ruokalähettipalvelujen kautta. Kyseessä on ensimmäinen Hesburger-ravintola, joka toimii tällä konseptilla.

Suosittu Baltian maissa

– Puolalaiset matkustelevat paljon Baltian maissa, missä Hesburger on todella suosittu. Vuoden 2023 asiakastutkimuksen mukaan Hesburger on suosituin pikaruokaketju Baltiassa, Salmela kertoo tiedotteessa.

Raaka-aineet kuljetetaan Puolaan Liettuan Kaunasista, jossa on Hesburgerin keskusvarasto.

Laajentumista suunnitteilla muihinkin maihin

Puolaan laajentumisen myötä Hesburgerilla on nyt kaikkiaan kahdeksassa eri maassa 471 ravintolaa, joista suurin osa on Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Niiden lisäksi ravintoloita on myös Bulgariassa, Ukrainassa, Saksassa ja nyt Puolassa.