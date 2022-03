Helsinkiläisravintola tarjoaa nyt ilmaisen illallisen "rauhanpöydässä" – keittiöpäällikkö Ari: "Meidän tapa laittaa kortemme kekoon"

Helsinkiläisravintola Nokka on päättänyt tarjota maaliskuun ajan ravintolan klassikkomenun täysin ilmaiseksi ukrainalais-venäläisille pöytäseurueille.

Eräänlainen rauhan ele

Nokan keittiöpäällikkö Ari Ruoho kertoo tiedotteessa, että ravintolassa on aina käynyt paljon kansainvälisiä asiakkaita Tokiosta Piilaaksoon ja Siperiasta Kap Horniin.

– Käyn itsekin aika paljon salissa viemässä ruokia ja noteerasin, että meillä on aika kansainvälinen meininki. Salissa oli samaan aikaan ukrainalaisia ja venäläisiä asiakkaita, mutta tosin eri pöydissä. Silloin mietin, että tällainen tempaus voisi olla eräänlainen rauhan ele.

"Haluamme edistää kansojen välistä vuoropuhelua"

Ravintola Nokka sijaitsee aivan Uspenskin katedraalin kupeessa ja se on Ruohon mukaan yksi syy kansainvälisiin vieraisiin. Ruoho korostaa, että kyse ei ole kansalaisten keskinäisestä vihanpidosta, vaan nyt soditaan "yhden hullun takia". Sekä ukrainalaisilla että venäläisillä on monilla sukulaisia molemmissa maissa.

– Olemme kaikki lukeneet, miten Venäjän hyökkäyksen jälkeen myös Suomessa on ilmennyt – sotaan täysin syyttömiin – venäläisiin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista ja jopa uhkailua. Se on väärin. Haluamme edistää kansojen välistä vuoropuhelua ja sitä, että me kaikki mahtuisimme saman ruokapöydän ääreen – taustoistamme riippumatta, Ruoho toteaa tiedotteessa.