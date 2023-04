Havainnekuva paljastaa karun ruokatotuuden Suomesta

Karu havainnnekuva ruokahävikin määrästä

Hävikistä lähes mahdotonta päästä kokonaan eroon

Fiksuruoka muistuttaa tiedotteessaan, että hävikkiä pyritään monin tavoin minimoimaan ruoan tuottajien ja myyjien toimesta. Ruokahävikki on merkittävä kustannuserä myös heille. Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu kuitenkin muistuttaa, että hävikistä on liki mahdotonta päästä eroon, sillä kysynnän ennustaminen on todella vaikeaa.



Järvensivun mukaan hävikkiä syntyy myös siksi, että niin kauppiaiden kuin tuottajienkin on jatkuvasti ylläpidettävä tiettyä toimitusvarmuutta.



– Kun jokaisessa vaiheessa toimitusketjua on tällainen pieni varmuuspuskuri, niin siitä sitä ylijäämää vain syntyy, Järvensivu sanoo.