Heitätkö ruokaa roskiin? Luken tuore tutkimus paljastaa karun totuuden seurauksista: "Erityinen huomio kannattaa kiinnittää…"

Luonnonvarakeskus Luke kertoo tiedotteessaan tutkineensa ensimmäistä kertaa kotitalouksien ruokahävikkiä ja sen hiilijalanjälkeä elinkaariarviointilaskentaa hyödyntäen. Kyseinen menetelmä on mahdollistanut aiempaa merkittävästi tarkempaa tietoa ruokahävikin ilmastovaikutuksista. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Journal of Cleaner Production -lehdessä.