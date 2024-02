Mielettömän hyvä "kalapuikkojen korvike" – tämä ruoka valmistuu pienellä budjetilla!

Kalasta saa valmistettua helposti herkkuja, jotka maistuvat koko perheelle, muistuttaa Pro Kala ry tuoreessa tiedotteessaan . Kala sopiikin monenlaisiin ruokiin ja välipaloihin, ja se on paitsi maukasta, myös terveellistä.

– Kala sisältää terveydelle hyödyllisiä rasvahappoja, useita vitamiineja ja kivennäisaineita sekä paljon proteiinia. Kala on lisäksi erityisen hyvä D-vitamiinin lähde, kalayhdistyksestä muistutetaan.

"Edullinen, erittäin maukas ja nopeakin ruokalaji"

Yksi helppo ja edullinen kalaruokavaihtoehto on kalamurekepihvit. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kokattiin Marttojen johdolla helppoja kalamurekepihvejä vuonna 2020.

Luonnonkaloista valmistettujen kalamurekepihvien suuri valtti on niiden ekologisuus: esimerkiksi silakan ja särjen pyynti vähentää ravinteita vesistöissä.

– Kalapihvit on loistava ruoka, johon soveltuvat myös useat ruotoiset järvikalat. Ruokalajina se on kuitenkin kodeissa aika unohdettu, vaikka kyseessä on edullinen, erittäin maukas ja nopeakin ruokalaji, Marttojen Marjo Ranta kehui tuolloin.