Miksi vahvempaa lonkeroa ei saa ruokakaupasta? Panimoliitto haastaa Suomen alkoholilain EU:ssa.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto pitää Suomen alkoholilainsäädännön valmistustaparajoitetta kilpailuoikeudellisesti kestämättömänä. Liiton mukaan rajoitus ei perustu kansanterveyteen, vaan vanhentuneisiin perusteisiin.
Liitto kertoo tiedotteessaan tehneensä asiasta kantelun Euroopan komissiolle. Komissio on pyytänyt valituksen käsittelyä varten lisäselvityksiä.
Mistä on kyse?
Suomessa ruokakaupoissa saa myydä enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia. Jos juoma on vahvempi, 5,5–8 prosenttia, sen pitää lain mukaan olla valmistettu käymisteitse, eli esimerkiksi olutta tai viiniä.
– Tämä tarkoittaa suomalaisen valmistavan teollisuuden ja kuluttajan näkökulmasta erikoista tilannetta, jossa 8-prosenttinen ulkomainen viini on tervetullut ruokakaupan hyllylle, mutta miedompi ja kotimainen 6-prosenttinen ginistä valmistettu lonkero löytyy vain Alkon hyllystä, juomaliitossa ihmetellään.
Lue myös: Hartwallin lonkerossa "maakellarin maku" – tässä selitys
Liiton mukaan lakia säädettäessä perusteet tislatun alkoholin rajoittamiselle haettiin 1990-luvun Australiasta peräisin olevasta aineistosta.
– Kun lainsäädännön pohjaksi joudutaan hakemaan vuosikymmeniä vanhoja tarinoita toiselta puolelta maailmaa, on selvää, ettei todellisia kansanterveydellisiä perusteita ole olemassa, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtaja Lasse Pipinen tiedotteessa ja jatkaa:
– Tällainen lainsäätäminen on paitsi kyseenalaista, myös vaarallista lainsäädännön uskottavuuden kannalta.
Liiton mielestä nykyinen sääntely rajoittaa kotimaisten toimijoiden oikeudenmukaisia toimintaedellytyksiä. Lisäksi se estää muiden ETA-maiden toimijoiden pääsyä Suomen markkinoille.
– Valmistustaparajoite luo keinotekoisen markkinahäiriön, joka suosii tiettyjä tuotantotapoja toisten kustannuksella ilman hyväksyttävää ja järkevää perustetta. Rajoite pitää poistaa, jyrähtää Pipinen.
Katso myös: Miten kävi ananaslonkeroiden makutestissä?
8:09Halpa vs. kallis -kaksikko maisteli ananaslonkeroita. Mikä juoma voitti sokkotestin?