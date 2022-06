Grillissä paistuu tänä juhannuksena kalliimpi makkara kuin viime kesänä – tilastot paljastavat, miten suomalaisille kesäruoat ovat kallistuneet

Kalan hinnannousu saa makkarat näyttämään edullisilta

Lihatuotteissa hintojen nousupaine on Luken mukaan tänä vuonna kovin, mikä vaikuttaa myös siihen, että grillimakkarapakettikin on tänä juhannuksena aiempia kesiä hintavampi.

Kuluttajahintaindeksin perusteella lihan hinta kallistui toukokuussa vuoden takaisesta noin 12 prosenttia. Ruokamakkaroissa hinnannousu on ollut vajaat 11 prosenttia. Naudanliha kallistui samassa ajassa yli 16 prosenttia, siipikarjan puolestaan vajaat 12.

Hinnat ovat nousseet myös kasviksissa kuluvan vuoden aikana, mutta hinnannousu on jäänyt lihaa pienemmäksi. Kotimaista tarjontaa ylläpitää Luken mukaan pääasiassa varastovihannekset, sillä Suomen kasvukausi on lyhyt.

Kasvihuoneista satoa saa vuoden ympäri, mutta Luken mukaan sähkön hinnan nousu koettelee kasvihuoneyritysten kannattavuutta, sillä energiakustannusten osuus on noin neljäsosa tuotantokustannuksista.

Kahvi kallistui moninkertaisesti alkoholiin verrattuna

Suomalaisille maistuvien juomien hinnannousuissa on voimakkaita eroja. Siinä, missä osan hintalappu on vuodessa kallistunut liki puoleen aiemmasta, ei toisissa ole juurikaan eroa.

Suosikkituotteista kovin hinnannousu on kahvissa, joka kallistui 46 prosentilla toukokuun 2022 ja toukokuun 2021 välillä. Vertailun vuoksi samassa ajassa teen hinta nousi noin 5,5 prosenttia.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että alkoholijuomien hinnannousu on ollut maltillisempaa kuin alkoholittomien tuotteiden. Oluen hinnannousu oli 1,25 prosenttia vuodessa, lonkeroiden puolestaan 1,34 prosenttia. Väkevät alkoholijuomat kallistuivat 0,6 prosenttia, mikä on huomattavasti yleistä inflaatiota hitaampaa.

Autoilevan juhannusmatkan hinta pompsahti

Kuluttajatuotteiden inflaation taustalla on Tilastokeskuksen mukaan pitkälti se, että energian, kuten öljyn ja sähkön, hinnat ovat kallistuneet. Tämä on nostanut tuotantokustannuksia, mikä heijastuu tuotteiden hintoihin. Öljyn kallistuminen on alkuvuonna näkynyt kuluttajille myös bensa-asemilla.