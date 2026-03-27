Mämmi ei olekaan vain jälkiruoka. Somekokki Kalle Wallin yhdisti pääsiäisherkun pizzapohjaan.

Chef Wallinina tunnettu somekokki Kalle Wallin tunnetaan rajoja rikkovista ruokaohjeistaan. Vuoden 2025 lopulla Wallin muun muassa näytti Huomenta Suomessa, miten joulukinkun jämistä tehdään somen hittikebabia.

Nyt somekokki vinkkaa jotain todella yllättävää pääsiäissesonkiin: olisitko tullut ajatelleeksi, että mämmi sopii myös pizzaan?

– Ajatus mämmipizzaan lähti, kun mietin, mitä mämmistä voisi valmistaa. Ainesosaluettelon luettuani tuli heti mieleen saaristolaislimppu, joten siitä se idea sitten kirjolohipizzaan lähti, Wallin muistelee.

"Maku muistuttaa saaristolaisleipää, jossa on kirjolohitäyte"

Wallin teki mämmipizzaan ensimmäisen kerran pääsiäisenä 2025, ja tuolloin ohjeesta tuli iso somehitti. Instagramissa mämmipizzavideo tavoitti yli 470 000 näyttökertaa.

– Vastaanotto oli mieletön!

Mämmipizzassa mämmiä käytetään nimenomaan pizzapohjaan. Maltainen pizzapohja saa päälleen valkoisen kastikkeen ja kirjolohitäytteen.

– Maku muistuttaa tosiaan saaristolaisleipää, jossa on päällä kirjolohitäyte. Eihän se nyt voi huono olla! Se, että onko tämä pizza, on sitten toinen asia. Mutta ainakin muoto on oikea.

Chef Wallinin mämmipizza

Pohja:

200 g mämmiä

2 dl ruisjauhoja

1 dl vettä (käden lämpöistä)

1 tl kuivahiivaa

Ripaus suolaa



1. Sekoita ensin kuivat aineet keskenään. Lisää vesi ja mämmi. Vaivaa tasaiseksi. Nuolija on hyvä apuväline. Anna kohota 1–2 tuntia lämpimässä paikassa.



Pizzakastike:

200 g smetanaa

50 g parmesania raastettuna

1 tl sitruunan mehua

Ripaus mustapippuria ja suolaa

1 tl valkosipulijauhetta



1. Sekoita kaikki keskenään ja anna tekeytyä jääkaapissa.



Muut täytteet:

100 g kylmäsavulohta

kirjolohen mätiä

rucolan versoja

pikkelöityä punasipulia



1. Kostuta kädet ja kumoa pizzataikina leivinpaperin päälle. Painele noin puolen sentin paksuiseksi levyksi käsiä välillä kastellen. Paista 250-asteisessa uunissa 10 minuuttia ja nosta jäähtymään hetkeksi.

2. Levitä valkoinen pizzakastike ja kylmäsavulohet pizzan päälle. Paista 5–10min. Tarkkaile väriä.

3. Koristele rucolan versoilla, punasipulilla ja mädillä.

