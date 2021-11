Alkossa kehitettiin yllättävä tuote, jota jaetaan nyt myymälöissä maistiaisina: "Kyseessä on kokeiluerä"

Ruokahävikki on monelle tuttu käsite, mutta myös Alkon myymistä juomista koituu vuosittain jonkin verran hävikkiä. Alkon juomahävikki vuonna 2020 oli noin 300 000 litraa, mikä tarkoittaa noin 0,3 prosenttia kaikista myydyistä juomalitroista. Yhtiön mukaan juomahävikkiä syntyy vanhenevista tuotteista, pakkauksen vaurioitumisesta esimerkiksi kuljetuksen aikana tai tuotteiden takaisinvedoista. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin taannoin myös juomien palauttamisesta Alkoon , ja se on myös yksi syy hävikin syntymiseen.

– Erityisesti kausituotteiden hävitysmäärissä on suuri merkitys sillä, miten hyvin kausituotteiden menekin ennustaminen on onnistunut. Kehitämme toimintatapojamme ja järjestelmiämme siten, että ne tukevat entistä paremmin valikoimanhallintaamme myös hävikin osalta, toimitusketjusta vastaava johtaja Tino Battilana kertoo.

Hävikkialkoholia ei voi myydä "punalapputuotteena" tai antaa hyväntekeväisyyteen

Alko kehitteli ennennäkemättömän hävikkituotteen, Glövikin

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.

– Kyseessä on kokeiluerä, joka on teetetty omasta alkoholittomasta Pihlajanmarjaglögistämme. Glövikki on mainio esimerkki siitä, miten pienilläkin teoilla voimme vähentää juomahävikkiä ja antaa tuotteelle uuden elämän, kertoo laadunvalvonnan päällikkö Juha Viikari.