Kuohuviini on uudenvuoden ehdoton suosikkijuoma. Nyt Alkolta paljastetaan faktoja sen menekistä.
Uudenvuodenaatto on Alkon vuoden toiseksi vilkkain kuohuviinin myyntipäivä vappuaaton jälkeen. Vuoden keskimääräiseen päivään verrattuna kuohuviinin myynti nousee jopa seitsenkertaiseksi.
Alkon mukaan uudenvuodenaatto on vilkkain myyntipäivä, ja myynnin ennustetaan silloin nousevan yli puoleen miljoonaan litraan. Alkuviikon myynti, maanantaista keskiviikkoon, on noin 1,2 miljoonaa litraa, mikä vastaa keskimääräistä viikkomyyntiä.
– Uudenvuodenaaton suosituimmaksi tuoteryhmäksi nousevat kuohuviinit yli 100 000 litran myynnillä. Koko alkuviikon ostetuin tuoteryhmä on kuitenkin valkoviini, Alkosta kerrotaan.
Samppanjaa, cavaa ja proseccoa
Alkon tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä kertoo MTV Uutisille suomalaisten panostavan uudenvuoden kuohuviinivalinnoissaan klassikkoviineihin, mutta myös trenditietoisuutta on nähtävillä.
– Samppanja ja yhtälailla perinteiseksi mielletty cava pitävät pintansa suomalaisten suosikkijuomina, ja viime vuosina prosecco on noussut haastajaksi cavan rinnalle eniten myytynä kuohuviininä.
– Maailmanlaajuisesti prosecco on selvästi mennyt suosiossa ohi cavasta, mutta meillä Suomessa nämä viinityylit ovat melko tasapäisiä myyntitilastoja tarkastelemalla.
Syrjän mukaan prosecco on hyötynyt viime vuosina trendanneista spritz-kuohuviinicocktaileista. Niiden suosio näyttää jatkuvan edelleen, ja uusia reseptejä kehitellään jatkuvasti.
– Kuohuviinicocktailien kiinnostavuuden oletan jatkuvan vuodelle 2026, ja odottelen kovasti, millaisia uusia hittidrinkkejä alan ammattilaiset kehittelevät.
