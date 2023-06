Alko muistuttaa faktasta juomien hintoihin liittyen: "Saattaa yllättää"

Lämmin sää nosti rosee- ja valkoviinien kysyntää

25 euron alkoholijuomasta jopa 19 euroa veroja: "Saattaa yllättää"

– Kymmenen euron viinistä veron osuus on noin viisi euroa, ja kolmen euron oluesta noin 1,50 on veroa. Väkevissä ja oluissa alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan: mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä.