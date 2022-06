Aiotko keittää isomman määrän kahvia? Muista tehdä tärkeä asia, ennen kuin tarjoilet juomaa vieraille

Kahvi kuuluu olennaisena osana suomalaiseen juhlapöytään kaikenlaisten suolaisten ja makeiden herkkujen kyytipojaksi. Kun kahvia keitetään juhliin isojakin määriä, on hyvä pitää mielessä muutama oleellinen muistisääntö.

Kuinka paljon kahvia pitää varata?

Jos sinulle on tulossa vieraaksi siis vaikkapa 10 kahvinjuojaa, joista jokainen juo 2 kahvikupillista, tarvitset 20 kahvikupillista kahvia. Se tarkoittaa noin 160 grammaa kahvijauhetta.

Mitä kahvia juhlapöytään?

Jos juhlapöydässä on tarjolla sekä suolaista että makeaa, kannattaa valita keskipaahtoinen (paahtoaste 3–4) kahvi. Hivenen tummempi paahto tuo juhlapöydän erilaiset maut parhaiten esille.

Muista tämä, ennen kuin tarjoilet kahvia

Kahvi tulee tarjoilla tuoreena. Kahvi maistuu parhaalta 5 minuuttia valmistuksen jälkeen, 75–80 asteisena. Keitä kahvia mieluummin erä kerrallaan, jottei kahvi pääse painumaan väkeväksi. Kahvi säilyy tarjoilukelpoisena noin puoli tuntia. Jos et tarjoile kahvijuomaa kerralla, siirrä se termospulloon.

Muista kahvin lisukkeet

Vaihtoehto myös niille, jotka eivät juo kahvia

K-Ruoka-sivustolla muistutetaan, että haudutettu tee kannusta tarjoiltuna on pussiteetä juhlavampi vaihtoehto. Musta, maustamaton tee on yleensä neutraali valinta. Kahvin ja teen lisäksi on huomaavaista pitää tarjolla myös mehua ja kylmää vettä. Juomia kuluu yllättävän paljon etenkin kesäjuhlissa.