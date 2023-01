Zlatan Ibrahimovic tylyttää maailmanmestareita: "Emme voi hyväksyä tätä"

– Sanoin, että Argentiina tulee varmasti voittamaan maailmanmestaruuden. Jos Qatarin MM-kisat halutaan muistaa lopun historian ajan, kenen on voitettava? Messin, Ibrahimovic sanoi France Interin haastattelussa .

– Olen kuitenkin pahoillani Mbappén puolesta, koska jos teet neljä maalia loppuottelussa (mukaan lukien rangaistuspotkukilpailun osuma) etkä voita maailmanmestaruutta, se on erittäin surullista. Hän tulee kuitenkin voittamaan vielä maailmanmestaruuden ja hän on jo voittanut yhden (2018), joten en ole Mbappésta huolissani.

– Olen huolissani Argentiinan pelaajista, koska he eivät tule voittamaan mitään muuta. Messi on voittanut kaiken ja hänet tullaan muistamaan. Loput kuitenkin käyttäytyivät huonosti, emmekä voi hyväksyä tätä, Zlatan tulitti.

– Tämä tulee minulta ammattilaisjalkapalloilijana korkeimmalla tasolla. Minulle tämä on merkki, että he voittavat kerran eivätkä tule voittamaan enää, koska et voita tuolla tavalla.