Belgorodin kuvernööri: Ukrainalainen "sabotaasiryhmä" hyökännyt Venäjän puolelle rajaa

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvaa muun muassa ukrainalaisesta panssarivaunusta, joka on hyökännyt Venäjän raja-asemalle. Muun muassa The Kyiv Independent -lehden toimittaja Illia Ponomarenko on tviitannut videokuvaa väitetystä hyökkäyksestä raja-asemalle.