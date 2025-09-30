Ukrainassa venäläisten valtaamalla alueella sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilanne on kriittinen, varoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Voimala on ollut irti sähköverkosta seitsemän päivää, ja se saa sähkönsä generaattoreista.
Voimala tarvitsee sähköä muun muassa reaktorien jäähdytykseen.
Zelenskyin mukaan venäläiset estävät tulituksellaan voimalinjojen korjauksen ja voimalan perusturvallisuuden palauttamisen.
Zaporizhzhjan ydinvoimala oli ennen sotaa teholtaan Euroopan suurin ydinvoimala.
– Tämä on seitsemäs päivä. Zaporizhzhjan voimalassa ei ole koskaan aiemmin ollut tällaista hätätilannetta. Tilanne on kriittinen. Venäjän tykistötuli on katkaissut voimalan sähköverkosta, Zelenskyi sanoi.
– Ja nyt meillä on tietoa, että yksi (diesel)generaattoreista on lakannut toimimasta.
Venäjä iski viikko sitten maanantai-aamuna Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhjan kaupunkiin.