Zaporizhzhjan ydinvoimala on saatu palautettua sähköverkkoon ja sähköntoimitus toimii normaalisti, ydinvoimala kertoo.

Ydinvoimalaa hallitsevat venäläisjoukot toteavat venäläiselle uutistoimistolle RIA:lle, että sähköntoimitus ei kuitenkaan onnistu Dneprovski-linjan kautta, kuten tavallisesti. Syyksi on kerrottu Ukrainan tulitus.

Ydinvoimala oli ollut viikon ajan irti sähköverkosta ja turvautui varageneraattoreihin. Voimala tarvitsee sähköä muun muassa reaktorien jäähdytykseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luonnehti tilannetta eilen "kriittiseksi".

Ydinvoimala sijaitsee venäläisten valtaamalla alueella Ukrainassa, verrattain lähellä etulinjaa.

Zaporizhzhjan ydinvoimala oli ennen sotaa teholtaan Euroopan suurin ydinvoimala. Voimalan kuusi reaktoria, jotka ennen sotaa tuottivat noin viidenneksen koko Ukrainan sähköstä, suljettiin sen jälkeen, kun Venäjä valtasi voimalan.

Zaporizhzhjan sähköt ovat katkenneet useasti ennenkin sodan aikana taistelujen ja kranaattihyökkäyksien seurauksena.