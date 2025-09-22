Venäjän aamuiset iskut tappoivat kolme ihmistä Ukrainassa.
Venäjä iski maanantai-aamuna Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhjan kaupunkiin tappaen kolme ihmistä. Kahden ihmisen kerrotaan lisäksi loukkaantuneen iskuissa.
Aiheesta kertoo uutistoimisto Reuters.
Alueen kuvernööri Ivan Fedorovin mukaan iskut vaurioittivat 15 kerrostaloa, 10 asuinrakennusta sekä muita rakennuksia ja ajoneuvoja.
– Maanantaiaamu Zaporizhzhjassa alkoi räjähdyksillä ja tulipaloilla, Fedorov kertoi.
Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä iski yön aikana 132 droonilla, joista yhdeksän kerrotaan iskeneen seitsemään paikkaan.
Kiev Independent -lehden mukaan iskuja raportoitiin myös Kiovan ja Sumyn alueilla.
Venäjän viranomaisten mukaan maa torjui 114 ukrainalaisdroonia yön aikana.
Ukrainan kerrotaan iskeneen Krasnodar Krain alueella sijaitsevaan sähkölaitokseen. Ukraina ei ole kommentoinut mahdollista iskua.