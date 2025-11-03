Neuvottelut Ukrainan tilanteesta jatkuvat kulisseissa, sanoo Tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisivat tavata toisensa G20-maiden kokouksessa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa.

Kokous järjestetään 22.–23. marraskuuta.

Stubbin mukaan neuvottelut Ukrainan tilanteesta jatkuvat kulisseissa.

Stubb kertoo keskustelleensa Ukrainan tilanteesta Kazakstanin ja Uzbekistanin presidenttien kanssa viime viikolla. He tapaavat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin torstaina, ja Kazakstanin presidentti tapaa Putinin ensi viikolla.

Stubb toivoo, että Keski-Aasian maat voivat toimia sanansaattajina Yhdysvaltain ja Venäjän välillä.