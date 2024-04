Zelenskyi kritisoi Saksan Scholzin haluttomuutta antaa Taurus-ohjuksia

Harkova uhattuna?

Ukraina on ollut viime aikoina sodassa puolustuskannalla, kun Venäjä on pyrkinyt etenemään eri puolilla rintamalinjaa.

Suunnitelma vastahyökkäykseen

– Mutta lännellä on modernit asejärjestelmät. Jos me jatkamme tuotannon lisäyksiä, jos me saamme kumppaneiltamme lisenssejä, kyse ei ole ihmisten lukumäärästä. Kyse on aseiden laadusta.