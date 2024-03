Zelenskyi: Ukraina ei ole valmis Venäjän seuraavaan suurhyökkäykseen

– Me tarvitsemme apua nyt, presidentti totesi.

Ukrainalle suunnattu aseapu on vähentynyt viime kesän epäonnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen. Ukrainan onkin laajalti raportoitu kärsivän sekä ammus-, kalusto- että sotilaspulasta.

Keskeinen syy vähentyneeseen aseapuun on ollut Yhdysvaltain sisäpolitiikka, sillä republikaanit ovat estäneet uuden aseapupaketin läpiviennin.

ISW: Venäjä jatkaa läpi kevään

Venäjä pyrkii jatkamaan toistuvia hyökkäyksiään läpi kevään säästä ja maastosta vähät välittämättä, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).