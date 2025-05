Suomi laittoi Venäjän "maksamaan" Ukrainan ampumatarvikkeita

Suomi on tehnyt Euroopan komission kanssa sopimuksen, jonka arvon kerrotaan olevan 90 miljoonaa euroa.

Suomi toimittaa Ukrainaan ampumatarvikkeita Venäjän jäädytettyjen varojen tuotoilla.

Puolustusministeriö kertoo, että Suomi on tehnyt Euroopan komission kanssa sopimuksen raskaiden ampumatarvikkeiden toimittamisesta Ukrainaan. Tarvikkeet hankitaan suomalaiselta teollisuudelta, ja hankinta rahoitetaan Venäjän jäädytettyjen varojen tuotoilla Euroopan rauhanrahaston (EPF) kautta.

Sopimuksen arvon kerrotaan olevan 90 miljoonaa euroa.

Toimituksen tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin.

Tuottoja vapautettu miljardin edestä

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo olevansa lopputuloksesta erittäin tyytyväinen.

– Myös muu tukemme jatkuu edelleen vahvana. Kansallinen 660 miljoonan euron tukiohjelma yhdessä tämän kokonaisuuden kanssa nivovat kotimaisen teollisuuden entistä tärkeämmäksi osaksi kansallista Ukraina-tukeamme. Tämä on myös erinomainen osoitus suomalaisen puolustusteollisuuden kyvyistä ja siitä, että investoinnit ampumatarviketuotannon kasvattamiseen alkavat näkyä tuotannossa, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

EU kertoi aiemmin toukokuussa vapauttaneensa miljardin euron edestä jäädytettyjen venäläisten varojen tuottoja ukrainalaisen puolustusteollisuuden käyttöön.

Länsimaissa tileillä makaa kaikkiaan yli 260 miljardin euron verran Venäjältä jäädytettyjä varoja, joista suurin osa on Euroopan maiden hallussa. EU on päättänyt käyttää talletusten korkotuotot Ukrainan hyväksi. Venäjä on tuominnut tämän varkaudeksi.

0:45 UPI:n johtaja ei usko Ukrainan sodan ratkeavan nopeilla sopimuksilla.