Zelenskyi CNN:llä: Bahmutin menettäminen avaisi Venäjälle "avoimen väylän" – ISW ja jopa venäläinen sotabloggaaja epäilevät

Pienestä Bahmutin kaupungista on taisteltu raskaasti kuukausitolkulla.

– Tämä on meille taktista. Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat edetä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, Slovjanskiin, se olisi venäläisille avoin väylä Ukrainan muihin kaupunkeihin Donetskin suunnalla, Zelenskyi sanoi.