Videolla väitetysti teloitetun ukrainalaissotilaan sisko BBC:lle: Veljeni ei vaiennut vihollisen edessä

Videolla venäläissotilaaksi uskottu ampuja sanoo ”kuole” ja kiroaa sen jälkeen, kun uhria on ammuttu päähän. Ampujien henkilöllisyyttä ei ole selvitetty, eivätkä he näy videolla.

Teloitettu tunnistettiin

Miehen ruumis on asevoimien mukaan paikannettu venäläisten hallussa olevalle alueelle.

Zelenskyi on luvannut Ukrainan ”löytävän murhaajat”

Video on saanut paljon huomiota ja sitä on pidetty jälleen uutena esimerkkinä Venäjän joukkojen tekemistä sotarikoksista. Sotavangin teloittaminen on sotarikos.