Zane oletti korvaansa menneen vettä uimareissulla – sitten "vesi" alkoi liikkua: "Se karmii minua edelleen"

Kun Zane Weddingin korva meni vedessä vietetyn päivän jäljiltä lukkoon, hän oletti, että korvassa on vettä. Mies päätti lähteä lääkäriin, kun "vesi" alkoi liikkua: Zane tunsi liikettä myös ollessaan itse paikallaan.

"Luulen, että korvassasi on hyönteinen"

– Lääkäri sanoi: "Luulen, että korvassasi on hyönteinen", Zane muistelee New Zealand Heraldille.

– Hän hoki "voi luojani". Kun hän ensimmäistä kertaa sanoi sen, luulin, että minulla on kasvain, Zane sanoo.

"Sunnuntaina istuin paikallani ja tunsin, miten jokin liikkuu"

Hankki paikalle tuholaistorjujan

Zanen mukaan erikoisinta tapauksessa on, että hän on ammatiltaan puunhoitaja. Mies on jopa viettänyt öitä puissa, eikä mikään ryöminyt hänen korvaansa.