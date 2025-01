Ystävä paljastaa: Williamin ja Catherinen romanssi alkoi jo luultua aiemmin, kun prinssi avasi kuninkaalliset kukkaronnyörinsä

Prinsessa Catherinen yliopistoaikaisen kämppiksen mukaan Williamin ja Catherinen suhde alkoi Harry Potter -teemaisissa bileissä järjestetystä hyväntekeväisyyshuutokaupasta.

Tulevan kevään aikana prinssi William ja prinsessa Catherine viettävät 14-vuotishääpäiväänsä, mutta yhdessä he ovat olleet jo yli kaksikymmentä vuotta. Yleisesti on tiedossa, että William ja Catherine tapasivat toisensa opiskellessaan aikoinaan yhdessä St. Andrewsin yliopistossa Skotlannissa, ja he olivat ystäviä ennen kuin alkoivat tapailla toisiaan.

On kerrottu, että William olisi iskenyt silmänsä Catherineen vuonna 2002, kun tämä oli mallina yliopiston muotinäytöksessä, ja romanssi sai alkunsa silloin.

Catherinen entinen kämppis Laura Warshauer kertoo kuitenkin Daily Mailille, että pariskunnan romanssi olisi alkanut luultua aiemmin. Washauerin mukaan prinssi William olisi ostanut hyväntekeväisyyshuutokaupasta treffit Catherinen kanssa 200 punnalla, joka on nykyrahassa noin 240 euroa.

Huutokauppa pidettiin eräässä linnassa järjestetyissä Harry Potter -teemabileissä. Warshauer ei muista tarkkaan, mitä Catherine ja William tekivät ensitreffeillään, mutta hänen mukaansa ne tapahtuivat useita kuukausia ennen kuuluisaa muotinäytöstä. Warshauer kertoo muistavansa, ettei Catherine välittänyt Williamin tittelistä ja pysyi tyynenä, sekä pariskunnalla olleen välitöntä kemiaa keskenään.

Prinssi William ja Catherine tapasivat ensi kertaa vuonna 2001 ja olivat samaa kaveriporukkaa. Toisena yliopistovuonna William ja Catherine muuttivat muutaman muun ystävänsä kanssa kimppakämppään. Aiemmin on uskottu parin suhteen kääntyneen romanttiseksi sen myötä, kun William näki Catherinen astelemassa catwalkilla sittemmin kuuluisaksi tulleessa läpikuultavassa mekossa.

Pariskunnan suhde tuli julkiseksi vuonna 2005, hieman ennen kuin he valmistuivat samaan aikaan yliopistosta. Vuonna 2007 Catherine ja William erosivat hetkeksi, mutta palasivat pian yhteen. Vuonna 2010 he julkistivat kihlauksensa ja sanoivat toisilleen tahdon 29. huhtikuuta vuonna 2011, noin 162 miljoonan silmäparin seuratessa häitä television välityksellä maailmanlaajuisesti.

Nykyään parilla on kolme lasta: 11-vuotias prinssi George, 9-vuotias prinsessa Charlotte sekä 6-vuotias prinssi Louis.