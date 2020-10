Yritysten korona-avun torjuminen hämmentää yhä EK:ta – Jyri Häkämies ihmeissään: "Sitä on kysyttävä hallitukselta ja tarkemmin sanottuna STM:ltä"

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan hallituksen ja yritysten yhteistyö koronan torjunnassa on parantunut viime keväästä. Hän kuitenkin ihmettelee edelleen, miksi yrityskentän yhteistyötarjouksiin muun muassa testauksessa ja suojainhankinnoissa on tartuttu nihkeästi ja viiveellä.

– Sitä on tietysti kysyttävä ennen kaikkea hallitukselta ja tarkemmin sanottuna STM:ltä. Siellä on tällaista nihkeyttä ollut kevään mittaan havaittavissa. Nyt on kuitenkin menty eteenpäin ja se on hyvä asia, koska testauskapasiteettia pitää nostaa. Jäljittämisessä on vielä selvästi petrattavaa, ja se on varmasti se seuraava kohde, Häkämies sanoo MTV:n Uutisextrassa.