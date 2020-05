Yrittäjien Mikael Pentikäisen kolumni: Finnairin pitää lentää eri puolille maata

On vaikea ostaa, jos ei ole tarjontaa

Finnair on koronakriisin vuoksi erittäin vaikeassa tilanteessa, kuten koko ala läpi maailman. Yhtiö on paraikaa hakemassa eduskunnalta satoja miljoonia yhtiön pääomittamiseen .

On selvää, että lentoja on vähennetty pahimman kriisin vuoksi. Lentoyhtiön ei pidä lentää, jos ihmiset eivät halua lentää.

Rajoituksia ollaan nyt purkamassa – hitaasti, mutta kuitenkin. On merkkejä siitä, että kansalaiset uskaltautuvat kuluttamaan ja oppivat elämään tautiriskiä minimoiden. Monella on myös kasvava tarve ja halu päästä matkustamaan.

Finnair ei ole tavallinen pörssiyhtiö

On tärkeä nähdä, että Finnair ei ole tavallinen yhtiö. Se on valtion enemmistöomistama yritys, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Vaikka Finnair on pörssiyhtiö, se ei voi väistää laajaa yhteiskunnallista vastuuta omistajilleen.