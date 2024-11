Yrittäjägallup: "Trump voi yrittää kääntää kelloa taaksepäin"

Eniten huolestuneisuus on lisääntynyt pienten työnantajien ja ikääntyneiden yrittäjien parissa, vähiten yli kymmenen henkeä työllistävien keskuudessa.

Investointihaluihin ei juuri vaikutusta

– Jos Trump laittaa EU-tuotteille tulleja, se leikkaa Suomen kasvua ja syventää taloutemme ongelmia. On arvioitu, että kymmenen prosentin tuontitulli leikkaa vähintään prosenttiyksikön kasvustamme. Se olisi kova isku. Yhdysvallat on tänään Suomen suurin vientimaa, Pentikäinen sanoo.

Ei lisää Suomen turvallisuutta

– Ukrainan sodan lopettaminen on Trumpille kärkiasioita. On hyvä asia, jos Ukrainan sota loppuu. Ukrainalle, Euroopalle ja Suomelle Venäjän naapurina on kuitenkin olennaista, miten sota päättyy ja minkälainen Venäjä ja Ukraina tulevat ulos sodasta, Pentikäinen arvioi.