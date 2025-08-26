Kristillisdemokraatit ehdottaa startup-vyöhykkeiden perustamista eri puolille Suomea

Puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan pakolaiskiintiöön ei tule muutoksia budjettiriihessä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että eri puolelle Suomea perustetaan startup-vyöhykkeitä. Kokeilulla puolue haluaa vauhdittaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

– Vyöhykkeet olisivat alueita, joissa uudet yritykset voivat syntyä ja kasvaa kevyemmällä sääntelyllä, nopeammilla lupaprosesseilla ja kannustavammalla verotuksella, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah kertoi tiistaina esityksestä eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Espoossa.

Vyöhykkeet sijoitettaisiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteyteen, jotta ideat, tutkimus ja rahoitus kohtaisivat mahdollisimman tehokkaasti. Essayah sanoo, että periaatteessa vyöhyke voitaisiin luoda jokaisen yliopiston yhteyteen.

Kristillisdemokraattien esityksen mukaan julkinen sektori voisi osallistua startupien rahoitukseen yhdessä yksityisen pääoman kanssa.

Aloite on saanut inspiraationsa Saksan sisarpuolue CDU:sta, joka on ehdottanut samantyyppistä mallia. Puoluejohtaja visioi, että alun kokeilun jälkeen vyöhykkeiden toimintamallit voitaisiin laajentaa koko maata koskeviksi.

Näistä KD ei halua leikata

Essayahin mukaan hallitus tulee pitämään kiinni pakolaiskiintiöstä ensi viikon budjettiriihessä.

– Hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu 500:n kiintiöstä. Sitä ei olla liikuttamassa kumpaankaan suuntaan, Essayah sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitti budjettiehdotuksessaan pakolaiskiintiön alasajoa. Lisäksi hän ehdotti leikkauksia kehitysyhteistyörahoihin.

Essayahin mukaan kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on saatu neuvotteluissa suojattua, mutta hän ei muuten sulkenut pois kehy-leikkauksia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman linjasi, että puolueelle on keskeistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Östmanin mukaan se tarkoittaa, että perhe-etuuksia, sosiaaliturvaetuuksia tai sote-palveluita ei leikata.

Puolue ei koskisi myöskään koulutukseen tai vapaaseen sivistystyöhön ja vaatii, että maatalouden toimintaedellytykset on turvattava.